Museu de Arte Sacra do Funchal realiza visita orientada no dia 19 de Dezembro

Em plena quadra do Natal, o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) realiza mais uma visita orientada no próximo dia 19, às 13 horas, dirigida ao público local. Entre a exposição temporária ÍCONE: Beleza e Mistério e a exposição permanente do MASF, será dado enfoque às representações iconográficas relacionadas com o tempo do Natal.

A inscrição terá um custo de 2€ e poderá ser feita na recepção do Museu, por telefone (291228900) ou em: https://www.eventbrite.pt/e/registo-visita-orientada-ciclo-da-festa-53584117538