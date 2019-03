Museu de Arte Sacra do Funchal promove debate sobre educação e património

A terceira edição da Conferência do Museu, evento organizado pelo Museu de Arte Sacra do Funchal, que decorre entre sexta-feira e sábado (08 e 09 de março), vai debater a natureza educativa em torno da arte e do património.

“A escolha do tema nasceu da aproximação à celebração dos 25 anos da fundação do Serviço Educativo no Museu de Arte Sacra do Funchal, que tem desenvolvido programas de estudo e comunicação das suas coleções junto dos vários públicos”, explica o diretor da instituição, João Henrique Silva, em comunicado de imprensa.

Vários especialistas participam nas Conferências do Museu 2019, organizadas em dois painéis temáticos, nomeadamente “Mediações educativas em museus - património cultural, criação e saberes na contemporaneidade” e “Educação Patrimonial para todos - Aprendizagens, metodologias e projetos”.

“Partindo do caso concreto do património cultural de natureza religiosa, pretende-se, através deste encontro, criar um espaço alargado de partilha, debate e reflexão, centrados na multiplicidade e transversalidade dos conceitos, definições, âmbitos e espaços da educação patrimonial hoje”, realça João Henrique Silva.

O Museu de Arte Sacra do Funchal, que pertence à diocese e insere-se nos denominados museus eclesiásticos, está localizado na Praça do Município, no centro da cidade, e recebe por ano cerca de 15 mil visitantes, 95% dos quais turistas.

Por outro lado, os serviços educativos promovem anualmente visitas gratuitas para cerca de 3.000 jovens e estudantes.

“A missão educativa do museu tem procurado apresentar a beleza dos processos criativos humanos na expressão da sua dimensão religiosa”, refere o diretor, vincando o inventivo à “compreensão” e à “interpretação” do património histórico e artístico local, através de mediações para a “construção de sentidos que desvelam a autenticidade, a complexidade e a globalidade das obras artísticas de caráter religioso”.