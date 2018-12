Com o Natal à espreita, o Museu de Arte Sacra do Funchal organiza mais uma visita orientada especialmente dirigida ao público local. Desta vez, a visita irá assinalar o dia de São Nicolau e incluirá uma passagem pelas diversas representações de São Nicolau presentes quer na exposição temporária ‘ÍCONE: Beleza e Mistéri’o quer na exposição permanente do MASF.

Esta visita marca o início do já habitual ‘Ciclo da Festa’ no Museu de Arte Sacra do Funchal e contará com a especial presença de D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal.

Ainda neste ‘Ciclo da Festa’, a partir do contexto virtual, os seguidores do Museu nas redes sociais Facebook e Instagram poderão acompanhar o ‘Calendário da Festa’ preparado com o objectivo de pôr em destaque algumas das obras da exposição temporária ‘ÍCONE: Beleza e Mistério’, em dias assinaláveis do santoral e calendário litúrgico do Natal.

Os bilhetes custam dois euros e podem ser adquiridos na recepção do museu, pelo telefone 291 228 900 ou aqui.