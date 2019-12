Museu de Arte Sacra do Funchal homenageia José Tolentino Mendonça

Assinalando a época natalícia, o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) disponibiliza, a partir do dia 8 de Dezembro e até ao final de Janeiro, uma proposta diferente de (re)visita às suas colecções, especialmente dirigida ao público regional. A iniciativa, intitulada ‘Os teus olhos são o que resta’, acontece em jeito de homenagem ao poeta e cardeal madeirense, José Tolentino Mendonça.

A proposta passa pela revisita a algumas obras da colecção do Museu de Arte Sacra do Funchal, tendo como guia de leitura uma selecção de textos e poemas do autor. Ao longo do percurso do museu, os visitantes irão encontrar alguns poemas colocados em relação com uma selecção de obras da sua colecção. Estes textos poderão ser ‘coleccionados’ por aqueles que desejarem.

Ainda durante o interregno do Natal, o MASF reitera o convite para visitar ou revisitar a exposição comemorativa dos 450 anos do Colégio dos Jesuítas dos Funchal que estará patente até ao final de Janeiro de 2020 na sala de exposições temporárias daquele Museu.

O Museu estará encerrado nos dias 25 e 26 de Dezembro, bem como 1 de Janeiro 2020. Estará aberto ao público, no período da manhã, nos dias 24 e 31 Dezembro. Nos restantes dias, o museu funcionará dentro do horário habitual.