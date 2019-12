Aproveitando a interrupção lectiva do Natal, o serviço educativo do Museu de Arte Sacra do Funchal dinamizará uma oficina, nos dias 18 e 19 de Dezembro, entre as 14h30 e as 16h30. Os participantes serão desafiados a construir um objecto especial a partir da exploração dos relicários patentes na colecção permanente do museu e na exposição temporária.

A actividade é dirigida a crianças entre os 6 e os 10 anos, tendo o custo de 6 euros.