Museu da Baleia da Madeira recebe prémio APOM 2019

O Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal, foi distinguido pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM) com o prémio 2019, na categoria de ‘Incorporação’.

A atribuição desta distinção, no âmbito de uma iniciativa que pretende relevar o que de melhor se faz nos museus portugueses, representa o reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido na instituição e foi alcançada com a criação do nicho museológico, subordinado ao tema ‘Moby Dick: representações da caça à baleia’.

Este núcleo é constituído por objectos emblemáticos com referências mundiais, como é o caso do arpão original utilizado no filme Moby Dick (1956) de John Huston, cujas cenas da caça foram realizadas com o apoio dos baleeiros madeirenses, registando episódios gravados no mar entre a freguesia do Caniçal e as Ilhas Desertas.

O núcleo é complementado por duas peças em osso do maxilar de cachalote, ilustradas com a técnica de scrimshaw, também conhecida como arte baleeira, que consiste na gravação e/ou pintura em dentes e ossos da mandíbula de cachalote. Neste caso em particular, as peças retratam cenas da baleação. Uma das peças remete para a realidade local, da época, representando a perseguição a um cetáceo e a outra é ilustrada com o naufrágio de uma baleeira, provocado por um abalroamento de cachalote.

“Qualquer uma das peças revela o impacto que a actividade baleeira teve no quotidiano das comunidades, tanto a nível regional como a nível mundial e para a importância de a compreender, como um contributo para a identidade e memória colectivas. As colecções do Museu da Baleia são elos de ligação que nos ajudam a compreender o passado local e a conciliá-lo com o presente, ao testemunhar a transição da caça para a conservação e utilização sustentável dos recursos naturais”, realça uma nota do município de Machico.