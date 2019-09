Multidão assistiu ao desembarque de Colombo no Porto Santo

Cristóvão Colombo chegou, esta noite, à praia do Porto Santo, sob o olhar atento de largas centenas de pessoas. A encenação do desembarque insere-se no Festival Colombo que, este fim-de-semana decorre na ilha dourada e que é considerado pelo Governo Regional como uma aposta ganha.

Neste ponto alto do evento organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, turistas e residentes aplaudiram a chegada de Colombo, assim como toda a cerimónia de recepção e o Cortejo pelas principais ruas da baixa. O executivo madeirense considera que este é um cartaz que tem vindo a crescer.

Paula Cabaço destacou o investimento que tem vindo a ser feito neste festival e o cada vez maior envolvimento da população, nomeadamente no seio da comunidade escolar. A governante mostrou-se satisfeita e fez questão de sublinhar que este Festival “tem vindo a cumprir com a sua missão”, lembrando que, ao longo dos últimos quatro anos e em resultado desta aposta, conseguiu-se diminuir a taxa de sazonalidade de 60% para 45%, nesta ilha, aumentando, assim, a procura no mês de Setembro.

“Relativamente a 2015, conseguimos passar de taxas de ocupação que, neste cartaz, rondavam os 65% para taxas que, atualmente, estão próximas aos 90%”, frisou.

A Vila Baleira acolhe até dia 14 de Setembro uma ‘cidade medieval’ que presta homenagem a Cristóvão Colombo, vestindo-se a rigor e cumprindo a tradição, com muita animação à mistura, entre as 19h30 e as 00 horas.

Actuações teatrais e musicais, arruadas, espectáculos de Saltimbancos, Acrobatas e Malabaristas, Espectáculos de malabares de fogo, dança persa e música da época fazem parte do Programa onde não falta o artesanato e a gastronomia típica que, mais uma vez, marcam presença na tradicional Feira Quinhentista.