MUDAS apresenta catálogo da exposição ‘Velocidade de Escape’

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira apresenta ao público, no próximo dia 28 de Novembro, pelas 10h30, na Sala do Senado da Universidade da Madeira, o catálogo da exposição ‘Velocidade de Escape’, da autoria de Duarte Encarnação.

Esta publicação resulta do trabalho desenvolvido no âmbito da primeira exposição individual deste artista madeirense que teve lugar na Galeria de exposições temporárias do MUDAS, entre Março e Junho de 2018.

Após a apresentação do catálogo terá lugar a conferência subordinada ao tema ‘A profissionalização do artista e a aplicação de boas práticas’, que estará a cargo de Adonay Bermúdez. Saliente-se ainda que, no dia 29 de Novembro, pelas 11h50, haverá no auditório do MUDAS.Museu uma segunda sessão desta palestra, orientada especificamente para alunos do 12.º ano do ensino secundário.

Este projecto contou com a colaboração do curador canarino Adonay Bermúdez, numa parceria entre a SRTC/DRC através do MUDAS.Museu e o Governo de Canárias, a Fundación Caja Canarias e a Obra Social ‘La Caixa’, através do projecto CANARIASCREA, assim como com o apoio da Câmara Municipal da Calheta e da Universidade da Madeira, entre outros parceiros. A apresentação pública desta edição documental encerra este projecto.