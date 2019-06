Mostra sobre voluntariado nas escolas do 1.º ciclo e infantários inaugurada hoje no Funchal

Galeria Marca de Água, no Funchal, inaugura esta tarde, às 14 horas, a mostra ‘Palmo e Meio - Sensibilização sobre Voluntariado a escolas de 1.º ciclo e Infantários’, realizada em parceria com a Casa do Voluntário, entidade coordenadora do projecto, que tem vindo a promover várias actividades com diversas escolas parceiras.

A abertura contará com a presença de mais de 80 crianças de sete escolas e infantários que participam na iniciativa, conjuntamente com mais de três dezenas de convidados entre professores, encarregados de educação e entidades oficiais.

O momento contará ainda com a presença de várias entidades oficiais, nomeadamente, a Vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, em representação do executivo camarário, a Presidente do Instituto da Segurança Social da Madeira, Augusta Aguiar, e a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Recorde-se que fazem parte deste projecto o Externato São João; o Externato Adventista; a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo; o Infantário Cidade dos Brinquedos; o Complexo Escolar Dona Olga de Brito; a EB1/PE com a Creche Professor Eleutério de Aguiar e a Escola Básica Ribeiro Domingos Dias.

A mostra ficará patente ao público até ao próximo dia 11 de Junho.