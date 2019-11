Morreu a pintora Rina Lazo, do movimento muralista mexicano

A pintora guatemalteca Rina Lazo, que integrou o movimento do muralismo mexicano, morreu hoje aos 96 anos no México, onde vivia há décadas.

Nascida na Cidade da Guatemala em 1923, Rina Lazo iniciou estudos na Academia de Belas Artes da Guatemala, mas foi na Cidade do México que desenvolveu trabalho, em particular ao lado do muralista Diego Rivera, de quem foi discípula e assistente entre 1947 e 1957.

Nesse período auxiliou o mestre muralista mexicano na realização do mural “Sonho de uma tarde de domingo”, na Alameda Central da capital do México, e fez as suas próprias pinturas murais, inspiradas pela mitologia e pela cultura da civilização maia.

Militante do Partido Comunista mexicano, Rina Lazo também foi uma voz ativa na denúncia de injustiças sociais tanto no México como na Guatemala, refere a agência noticiosa Efe.