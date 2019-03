ModaLisboa regressa entre quinta e domingo

A ModaLisboa regressa, entre quinta-feira e domingo, para a 52.ª edição, “que pretende ser uma reflexão transversal sobre as novas dinâmicas e as motivações criadas pela moda” e na qual serão apresentadas 31 colecções para o próximo outono/inverno.

Sob o tema “Insight”, nesta edição a ModaLisboa volta a concentrar as atividades no Pavilhão Carlos Lopes, mas estende-se a outros três locais: Carpintarias de São Lázaro, The Mustik Warehouse e Temp-Late.

De acordo com a organização, a 52.ª edição “pretende ser uma reflexão transversal sobre as novas dinâmicas e as motivações criadas pela moda”.

Além disso, “pretende refletir sobre os desafios sugeridos pela vontade de questionar e repensar a imagem projetada pela moda - uma vontade de encontrar também um ponto de equilíbrio entre a individualidade artística e a partilha de conhecimento, entre a irreverência emocional e a urgência em trabalhar em rede a assinatura de uma comunidade, de um país, de um tempo”.

Essa reflexão começa a ser feita na quinta-feira, nas Carpintarias de São Lázaro, com a apresentação das propostas de quatro jovens designers (António Castro, Cristina Real, David Pereira e Filipe Augusto), que fazem parte da plataforma Workstation, e a conferência Fast Talks, que decorre sob o tema “Fashion and Experience”, com moderação de Joana Barrios, que terá como oradores o repórter de moda Julien da Costa, a professora universitária Catherine da Silveira, a designer de moda Flávia Aranha e o cenógrafo Miguel Bento.

Tanto a apresentação das coleções dos designers de moda da Workstation como as Fast Talks são de entrada livre.

A passerelle do Pavilhão Carlos Lopes é estreada na sexta-feira pelos seis finalistas do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens ‘designers’ em início de carreira.

Rita Carvalho, Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, The Co.Re e Opiar foram selecionados na edição passada da ModaLisboa, em outubro, tendo cada um recebido um prémio monetário, no valor de mil euros, para desenvolver as coleções que irão apresentar.

O vencedor, escolhido por um júri presidido por Miguel Flor, que integra Alfredo Oróbio (do coletivo Awaytomars) e Cláudia Barros (editora de moda da Vogue Portugal), irá receber uma bolsa de cinco mil euros e terá a oportunidade de frequentar um Mestrado em Design de Moda na Polimoda, em Florença, Itália.

Além do prémio Sangue Novo, serão ainda atribuídos outros dois prémios: FashionClash, cujo vencedor apresentará a coleção na edição deste ano daquele festival holandês, e The Feeting Room, cujo vencedor verá a sua coleção ser produzida e vendida nas lojas de Lisboa e do Porto daquela marca.

Na sexta-feira, serão ainda apresentadas as coleções de Duarte, Carolina Machado, estas duas no âmbito da plataforma LAB (dedicada aos novos talentos), Valentim Quaresma e Ricardo Preto.

Sábado começa com quatro desfiles do LAB -- Constança Entrudo, João Magalhães, IMAUVE e David Ferreira -- prosseguindo depois com os ‘consagrados’ Carlos Gil, Awaytomars, Kolovrat e Luís Carvalho, e terminando com a estreia na ModaLisboa da Ernest W.Baker, da portuguesa Inês Amorim e do norte-americano Reid Baker.

No domingo são apresentadas as coleções de Nuno Gama, Andrew Coimbra (LAB), Gonçalo Peixoto (LAB), Olga Noronha (LAB), Nycole (de Tânia Nicole, que já passou pelo Sangue Novo), Ricardo Andrez, Aleksandar Protic e Dino Alves.

Carlos Gil e Nycole apresentam-se na ModaLisboa no âmbito da parceria entre a Associação Moda Lisboa e a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), que organiza o Portugal Fashion.

No calendário falta um nome assíduo das últimas edições: Filipe Faísca. Contactada pela Lusa, fonte da marca referiu que esta “está, neste momento, em reestruturação”. No entanto, “a coleção de outono/inverno está feita e vai ser colocada na loja de uma forma intercalada, consoante as necessidades do mercado português”.

Os desfiles são acessíveis apenas por convite, mas, à semelhança de edições anteriores, há na ModaLisboa várias atividades acessíveis ao público.

Nas imediações do Pavilhão Carlos Lopes, entre sexta-feira e domingo, o Check Point “celebra uma vez mais a criatividade, a inovação e o espírito colaborativo da indústria de moda nacional”, com oficinas, ‘masterclasses’ (nas áreas da Sustentabilidade, Comunicação de Moda e Alfaiataria) e um ateliê ao vivo, “onde diversos intervenientes oriundos de múltiplas disciplinas serão convidados a customizar uma peça de roupa”.

Também entre sexta-feira e domingo, das 14:00 às 22:00, estará aberto o Wonder Room, uma ‘pop-up store’ (loja temporária), onde estarão “18 marcas de vestuário, acessórios, lifestyle e artísticas, focadas nas áreas da sustentabilidade, saber-fazer, design e equipamentos”.

Também abertas ao público, e entre sexta-feira e domingo, estarão patentes nas imediações do Pavilhão Carlos Lopes exposições -- “Portuguese Shoes -- Calçado como forma de arte” e plataforma WorkStation, com fotografia (Maria Martins, Mariana Breia e Rodrigo Caetano Alves) e ilustração (Catarina Guedes, Catarina Serra e Perky Mary) - e o ‘showcase’ ModaPortugal, uma instalação “que conjuga moda, tecnologia, sustentabilidade, futuro, lifestyle, arte e design através de exemplos de produção industrial e criatividade nacional, explorando e potenciando o relacionamento entre a indústria têxtil e de vestuário, marcas e designers”.