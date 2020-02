Miguel Pires apadrinha ‘A Voz de Santa Cruz’ de 2020

A ‘VI da mostra de talentos ‘A Voz de Santa Cruz’ foi apresentada esta manhã. Momento que foi aproveitado por Ricardo Vasconcelos, dos Amor Electro, para a passagem de testemunho ao cantor Miguel Pires, que apadrinhará a edição deste ano.

Em 2020, o objectivo é apostar numa “formação/evolução contínua” dos participantes nas quatro galas, apenas havendo eliminação de concorrentes na 4.ª Gala, passando os restantes na final.

Existirão 3 escalões/categorias etárias (idade à data da inscrição) Infantil: 6- 11 anos; Juvenil: 12-17 anos; Adulto: a partir dos 18 anos;

Será realizada uma audição/casting para selecionar cinco participantes por cada categoria. Uma equipa técnica avaliará, numa escala de 1 a 10, a prestação dos candidatos.

A calendarização de ensaios será realizada no dia do casting, após a divulgação dos resultados, junto do director artístico.

O número de concorrentes será de cinco por escalão, perfazendo um total quinze concorrentes para as quatro primeiras galas.

Recorde-se que este projecto visa a promoção do talento das pessoas residentes no concelho de Santa Cruz, dando-lhes a oportunidade para demonstrar as suas capacidades vocais, na interpretação de canções de variados géneros musicais. Por outro lado, pretende o envolvimento e a dinamização da vida cultural das populações das cinco freguesias do concelho.

As inscrições são gratuitas e realizam-se online a partir do site www.cm-santacruz.pt ou em impresso próprio, nos balcões de atendimento da CMSC, Loja do Munícipe e na Junta de Freguesia da residência do concorrente.