Meia centena de eventos mobiliza Conservatório

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira tem uma quinzena cheia de actividades, são meia centena nas contas da direcção, umas dentro da instituição de ensino, outras na rua, umas próprias, outras realizadas em parceria com outras instituições, como é o caso do concerto da Orquestra Académica com as Ninfas do Atlântico, um dos agrupamentos da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, para ver amanhã na Igreja Matiz de Machico ou no dia 14 na Igreja do Colégio. Os dois às 21 horas e de entrada livre.

Entre as actividades a decorrer entre amanhã e o dia 15 estão previstas “as audições de núcleo um pouco por toda a ilha, os habituais recitais de alunos à sexta-feira no Salão Nobre do Conservatório, as actuações de alunos do Curso Profissional de Instrumentista no Hotel Porto Mare, os exercícios de teatro e aulas abertas de Dança no Núcleo de São Martinho”, revela o CEPAM, que chama a atenção para as actuações na Placa Central, a do dia 7 do Ensemble de Trombones; a Orquestrazinha e o Uníssono de Cordas no dia 11; o Quarteto de Tubas e o Combo de Jazz do 2.º ano no dia 12; e o Combo de Jazz do 1.º ano no dia seguinte.

A instituição está em festa no dia 3 de Dezembro, No próximo dia 3 de Dezembro vai realizar a actividade de Natal no auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes, uma ocasião para os alunos dos cursos profissionais das áreas da música, teatro e dança se encontrarem. Será o dia e o local para o CEPAM reconhecer publicamente os melhores em cada uma das áreas com a entrega dos Diplomas de Excelência Escolar e Quadro de Honra aos que sobressaíram no ano lectivo passado.

De referir que para a actividade de Natal foram convidados especialmente os utentes da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, para participar na festa.