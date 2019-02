O madeirense Miguel Barros, um dos concorrentes do programa ‘First Dates’ da TVI, foi convidado para ser parte do elenco dos ‘Morangos com Açúcar’ que estão de regresso ao ecrã.

Na sua página de Facebook, o madeirense diz que estava “muito feliz pela proposta”, pois “sempre quis televisão” e finalmente chegou a sua “oportunidade”.

Apesar estar muito entusiasmado, afirma que ainda há muita coisa que não pode contar.