MadeiraDiG’18 fecha amanhã com Jessica Moss e Damien Dubrovnik

Chega amanhã ao fim mais uma edição do MadeiraDiG. A comemorar os 15 anos de existência, o pano desce durante mais um ano até Dezembro de 2019, mas antes disso, ainda há tempo para ver a violinista Jessica Moss, figura notável da celebrada cena musical de Montreal, Canadá, é membro permanente dos A Silver Mt. Zion.“Entaglement”, é o título do último trabalho que será apresentado a partir das 21h30 no auditório do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Depois é a vez do duo dinamarquês Damien Dubrovnik, formado por Christian Stadsgaard e Loke Rahbek, fundadores da editora Posh Isolation, de Copenhaga. Com inúmeras apresentações em todo o mundo, os espectáculos dos Damien Dubrovnik são conhecidos pela sua intensidade e expressividade brutas, incorporando elementos de performance art e acústica corporal em seu poderoso som, onde o industrial encontra ambiente poético para deixar uma impressão duradoura.

Um fechar de pano, seguramente a não perder, antes da última after show party na Estalagem da Ponta do Sol, onde a espanhola Tutu fará as honras de encerramento de uma das mais participadas edições de sempre do MadeiraDiG.