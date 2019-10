Madeira Shopping mostra como ‘Saber Comer’

No próximo dia 12 de Outubro, pelas 11h30, na Praça Central do Madeira Shopping (piso 0), realiza-se um showcooking de alimentação saudável.

Esta iniciativa, intitulada ‘Saber Comer’, surge da parceria do centro comercial com a Bioforma e começa com a performance do Chef Octávio Freitas.

O objectivo é mostrar formas alternativas e saudáveis de cozinhar, preservando o sabor e as características nutricionais dos alimentos.

No showcooking, o Chef Octávio Freitas irá ensinar técnicas e formas de cozinhar de forma mais saudável, com menos gordura e muito mais sabor. O experiente chef, responsável pelas cozinhas da cadeia de hóteis Four Views na Madeira, vai partilhar formas inovadoras e muito criativas de preparar os alimentos, preservando o seu sabor, mostrando como os métodos culinários influenciam as suas características nutricionais.

Durante cerca de uma hora e meia, os participantes vão ter oportunidade de aprender formas alternativas de cozinhar refeições mais saudáveis, mas sempre saborosas.

Esta iniciativa, de entrada livre, terá continuidade no mês de Novembro pelas mãos do Chef Duarte Alves.