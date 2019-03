‘Madeira Optics Museum’ recebe 36.º Photobook Club Madeira

O 36.º Photobook Club Madeira realiza-se, no próximo dia 4 de Abril, e ao contrário de outras edições irá ter lugar no ‘Madeira Optics Museum’, no Funchal. Desta feita, será analisado o trabalho do fotógrafo galego, Tono Arias que foi seleccionado entre os melhores do Foto Espanha de 2013.

O trabalho fotográfico de ‘NÓS’ começa quando Tono Arias decide visitar a casa onde nasceu e que se encontrava abandonada desde a altura em que a sua família se mudou, tinha ele sete anos de idade.

Nesse revisitar o passado decide tirar fotografias dos objectos domésticos e retratos de família em espaços vazios. O resultado é preocupante, ao seu ver. Entre outras razões, o fotógrafo pensa num presente universal na aparência, simultâneo e repentinamente este lhe parece duplo, descobrimos, não sem tremor, que os personagens examinam “o despido” dos lugares que lhes dão a visão do futuro. Esta é a intensidade do futuro, ou a sua fraqueza, que nos permite interpretar o passado com um olhar de conhecimento e uma nostalgia constante.

Tono Arias é fotógrafo de imprensa e documentalista desde os anos 90, tendo colaborando com diversos media da Galícia e do resto de Espanha.

Desde 1992, trabalha como fotógrafo independente, criando um estúdio de fotografia, onde realiza vários trabalhos profissionais na área de fotografia industrial, publicidade, moda, arquitectura, publicação e documentário.

Em 2012, inicia o projecto ‘Dispara’ que começou com um espaço web, galeria e livraria que visava reunir trabalhos fotográficos de natureza documental e artística, e servir como ponto de encontro para autores promoverem o desenvolvimento de projectos culturais relacionados com a fotografia,