Machico organiza I Encontro de Tunas Académicas a 28 e 29 de Fevereiro

A Câmara Municipal de Machico organiza diversas iniciativas culturais neste mês de Fevereiro, com destaque para o I Encontro de Tunas Académicas agendado para os dias 28 e 29. O encontro juntará cinco tunas, duas delas provenientes de Lisboa e Porto.

O encontro académico terá o seu primeiro momento na sexta-feira, dia 28, às 21 horas, com uma serenata na Junta de Freguesia de Machico, a cargo das Tunas continentais TAISEP e IGNISTUNA, com a presença da Tuna de Câmara de Machico.

O ponto alto deste Encontro de Tunas decorrerá no sábado, dia 29, com um grande espetáculo no Fórum Machico, que conta com a participação das Tunas madeirenses ‘Estudantina’, ‘Enfertuna’, ‘Tuma’ e ‘Tuna D’Elas’.

O espetáculo iniciar-se-á pelas 20H30 e terá um custo de 3 euros por pessoa.

O valor angariado no espetáculo reverterá na sua totalidade para a Associação Acreditar, que tem como missão ajudar as famílias vítimas da doença, com a verba a ser entregue no final do espectáculo.

A organização deste evento pioneiro em Machico está a cargo da Autarquia que pretende continuar a promover a cultura musical junto da população do Concelho.