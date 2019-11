Lizzo, Billie Eilish e Lil Nas X lideram nomeações dos prémios de música Grammy

A artista norte-americana Lizzo lidera as nomeações para os prémios norte-americanos de música Grammy, em oito categorias, seguida da cantora Billie Eilish, a mais jovem artista a ser nomeada para estas distinções.

De acordo com a lista de nomeados hoje divulgada, Lizzo, cantora e actriz com quase uma década de carreira e que chegou este ano aos primeiros lugares das tabelas de vendas com o terceiro álbum, “’Cuz I Love You” (2019), está nomeada para oito Grammy, incluindo “Gravação do Ano”, “Álbum do Ano” e “Artista Revelação”.

Com seis nomeações surge a cantora norte-americana Billie Eilish, que aos 17 anos se torna na mais jovem artista a ser indicada para os Grammy, por causa do álbum de estreia “When we all fall asleep, where do we go?”, lançado em Março passado.

Eilish, que actuará em 2020 em Portugal, está nomeada, por exemplo, para “Gravação do Ano”, “Álbum do Ano”, “Canção do Ano” - com “Bad Guy” -, e “Artista Revelação”.

Também com seis nomeações surge o rapper Lil Nas X, um fenómeno de popularidade por causa da música “Old Town Road”, cuja divulgação se tornou viral a partir da rede Tik Tok. Sem qualquer álbum editado, Lil Nas X está indicado para os Grammy com aquela canção, na qual participa ainda o músico Billy Ray Cyrus, e com o EP “7”.

Para “Álbum do Ano” estão indicados “I,I” (Bon Iver), “Norman F***ing Rockwell!” (Lana del Rey), “When we all fall asleep, where do we go?” (Billie Eilish), “Thank u, next” (Ariana Grande), “I used to know Her” (H.E.R.), “7” (Lil Nas X), “’Cuz i love you” (Lizzo) e “Father of the bride” (Vampire Weekend).

De fora desta categoria ficaram, por exemplo, Taylor Swift, que soma três nomeações, incluindo para “Canção do Ano”, com “Lover”, e Beyoncé, nomeada para quatro Grammy por causa de “Homecoming” e a banda sonora para o filme “Rei Leão”.

J. Cole, Gary Clark Jr., Lucky Daye, Thom Yorke, Bob Ludwig e Tanya Tucker são outros artistas com quatro nomeações para os Grammy.

Destaque ainda para a nomeação da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, na categoria “Melhor Álbum de ‘Spoken Word’” com a versão audiolivro da biografia “Becoming”, e para as três nomeações do rapper Nipsey Hussle, que morreu baleado em Los Angeles em março passado.

“In the End”, o disco que os Cranberries fizeram ainda com gravações da vocalista Dolores O’Riordan, que morreu em 2018, está nomeado para o Grammy de melhor álbum rock.

A cerimónia dos Grammy, com prémios em 84 categorias, decorrerá a 26 de Janeiro em Los Angeles, Califórnia.