João Quintino voltou a actuar hoje no programa da TVI ‘Somos Portugal’

João Quintino volta a actuar hoje no ‘Somos Portugal’. O programa televisivo da TVI está a ser transmitido directamente de Mangualde - Festa Feira dos Santos, com apresentação de Rúben Rua, Isabel Figueira e Inês Gutierrez.

A sua primeira actuação realizou-se na segunda parte do programa, com o tema ‘Ela é um Furacão’ e o segundo tema será ‘Balançando nesta Kizomba’. Músicas que fazem parte do seu trabalho discográfico que foi editado em Maio, sendo esta uma produção do compositor Jorge do Carmo, com edição da Editora Espacial.