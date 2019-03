João Pedro Ramos conquista público do continente com espectáculos de comédia

João Pedro Ramos deixou a Madeira para se fixar em Lisboa, com o objectivo de dar uma reviravolta na sua carreira.

O humorista tem sido convidado para actuar em alguns bares, onde privilegiam o ‘stand-up comedy’.

No Dia da Mulher, que se celebrou no passado dia 8 de Março, João Pedro Ramos realizou mais um espectáculo, onde não faltaram as gargalhadas do público perante as suas piada ‘sui generis’.

Aproveitando o dia, o madeirense fez uma comparação (quase) improvável entre o sexo masculino e o sexo feminino.

Numa das suas comparações, que fez questão de partilhar na sua página de Facebook, disse que “o homem descobriu as cores e inventou a pintura, a mulher pegou na pintura e inventou a maquilhagem” (veja o vídeo na íntegra).

Recorde-se que João Pedro Ramos deixou a Madeira em Dezembro, mas quando vivia na Região fez inúmeros espectáculos de comédia e esteve também ligado à música, sobretudo ao estilo rap.