Já estreou novo musical infanto-juvenil de Filipe La Féria

Já estreou ‘A Rainha da Neve’, o novo musical infanto-juvenil de Filipe La Féria, que está em cena no Teatro Politeama.

O musical é uma reflexão sobre a vida, as relações afectivas e familiares, num ambiente de encantamento e de magia. São estes os motivos que tornam esta história tão atractiva não só para as crianças como também para adolescentes e adultos. O relacionamento entre pais e filhos, a amizade, a aceitação das diferenças entre os seres humanos, a superação do medo e a responsabilidade de sermos nós próprios a ter a chave para a solução dos nossos problemas, faz de ‘A Rainha da Neve’ o musical maravilhoso para toda a família, magnificamente interpretado por actores, cantores, bailarinos e acrobatas.

Espectáculos para escolas

De terça a sexta-feira às 11h00 e às 14h00

Espectáculos para famílias

Sábado e domingo às 15h00

Preços

Plateia/1ª Tribuna – 15 euros

2ª Tribuna – 12,50 euros

1º Balcão – 10 euros

Camarotes – 12,50 euros p/pessoa

Faixa etária

A partir dos 3 anos

Duração do espectáculo

Aproximadamente 60 minutos

