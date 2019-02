IVBAM acolhe esta sexta-feira espectáculo com ‘Ninfas do Atlântico’

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direção Regional de Educação, promove, em parceria com o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), o espectáculo ‘Sons da Adega’ com o Ensemble Vocal Feminino ‘Ninfas do Atlântico’ (EVFNA).

Este concerto, que terá lugar no IVBAM, sexta-feira (22 de Fevereiro), pelas 21 horas, convida o público, num primeiro momento, a entrar no universo da degustação do Vinho Madeira, num ambiente musical intimista. Num segundo momento, decorrerá o concerto protagonizado pelas Ninfas do Atlântico com acompanhamento musical de Lénia Correia.

As Ninfas do Atlântico, um projecto vocal composto actualmente por 11 vozes femininas, foi concebido e criado em 2014, e tem como directora artística a maestrina Zélia Gomes. O grupo vencedor do Got Talent 2018 interpretará um repertório diversificado, incidindo nas músicas clássicas, modernas e sacras, proporcionando alguns temas baseados nos grupos Celtic Woman e Il Divo.