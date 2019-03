Nos próximos dias o Teatro Municipal Baltazar Dias irá receber dois Laboratórios de Formação Teatral. Um destinado a jovens dos 13 aos 18 anos e outro para adultos.

A formação traz à Madeira a Diana Barnabé que é actriz, formadora e directora artística da Carruagem. O Laboratório de Formação Teatral tem como objectivo trabalhar competências da prática teatral como a relação do corpo com o espaço e com o outro, as capacidades expressivas da voz, a improvisação e a contra cena.