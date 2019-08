‘Graffiter’ Sérgio Odeith pintou painel religioso na igreja matriz de Oleiros

A fachada posterior da Igreja Matriz de Oleiros, com cerca de oito metros de altura e cinco de largura, serviu de tela para o ‘graffiter’ Odeith, que ali retrata a padroeira da vila, Nossa Senhora da Conceição, foi ontem anunciado.

O ‘graffiter’ português Sérgio Odeith pintou em tela a fachada da Igreja Matriz de Oleiros, numa iniciativa inserida no âmbito do projeto “Arte à Porta”, dinamizado pelo município de Oleiros, que deu nova vida a mais de 30 portas de edifícios devolutos e que se tornou num autêntico roteiro pelas ruas do centro da vila.

Em comunicado, a Câmara de Oleiros explica que lançou o desafio a Odeith, no âmbito do projeto “De portas abertas à arte urbana”, para criar um novo ponto de atração turística na vila.

Para o efeito, o artista baseou-se na figura original de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Oleiros, que está no interior da própria igreja matriz, recorrendo também para inspiração à grandiosidade do interior deste monumento.

“A fachada posterior da Igreja Matriz de Oleiros, com cerca de oito metros de altura e cinco de largura, foi pintada em tela durante cinco dias por Sérgio Odeith e retrata a padroeira de Oleiros, Nossa Senhora da Conceição, de uma forma diferente, criando impacto visual para quem passa na circular externa e para quem usufrui do espaço envolvente da igreja, que é também um excelente miradouro”, lê-se na nota.

Com esta intervenção, a igreja matriz ganha destaque, prestando tributo à padroeira que tanto significado tem para os oleirenses.

“A aceitação e o impacto da arte urbana na vila de Oleiros tem sido bastante positivo, tanto para as gentes locais como para quem nos visita. E, por isso, o município prevê a continuidade deste tipo de projetos no sentido de criar atratividade, dar a conhecer artistas locais e receber também artistas de renome”, conclui o município.