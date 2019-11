Galeria Marca de Água recebeu alunos da Escola Secundária Francisco Franco

Na manhã de hoje, decorreu na Galeria Marca de Água mais uma visita orientada desta vez dirigida a alunos do 12º ano do Curso Científico-humanístico de Artes Visuais da Escola Secundária Francisco Franco, coordenados pela professora e artista plástica Teresa Jardim.

A visita foi orientada por Diogo Goes, curador da Marca de Água e Teresa Jardim, docente da ESFF. Neste actividade, os alunos puderam visitar a exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’, da autoria da artista plástica Dina Pimenta e assistiram à visualização dos vídeos que integram a projecto curatorial de vídeo arte ‘Experimenta - Transformação Audiovisual’, com a curadoria Hernando Urrutia.

De referir que, nos próximos dias 21, 27 e 28 de Novembro, o programador da galeria e docente no ISAL, Diogo Goes irá orientar novas visitas guiadas à exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’, patente até 10 de Janeiro, ao longo dos três pisos da galeria, contando com a presença da artista Dina Pimenta. Estas visitas orientadas são dirigidas aos alunos do ISAL, da Escola Secundária Francisco Franco e da Universidade da Madeira, respectivamente.

Raquel Fraga, directora artística e proprietária da Marca de Água, destaca a importância dos serviços educativos e de novas parcerias para a diversificação e captação de novos públicos e o sucesso que a galeria tem vindo a ter, destacando a afluência de público no mês transacto.

Raquel Fraga justifica o sucesso da programação, realçando que “a principal razão apontada para adesão do público ao conjunto das iniciativas deve-se à valorização do papel dos serviços educativos, intimamente relacionados com a qualidade das obras expostas”.