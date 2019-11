Galeria Marca de Água recebe visita de alunos de Mestrado da Universidade da Madeira

Decorreu, ontem, dia 28 de Novembro, na Galeria Marca de Água, no Funchal, mais uma visita orientada, desta feita a um grupo de dez alunos de Mestrado da Universidade da Madeira, acompanhados pela professora universitária Luísa Paolinelli e pelo investigador Paulo Perneta.

A visita à exposição ‘Árvore, uma linha à diáspora’ foi orientada pela autora, a artista plástica Dina Pimenta e por Diogo Goes, curador da Galeria Marca de Água. Ambos abordaram as relações poéticas com o universo das artes plásticas e o estabelecimento das narrativas contemporâneas.

De referir que ao longo deste mês de Novembro, a Galeria Marca de Água veio reforçar a programação dos serviços educativos, tendo realizado cinco visitas orientadas dirigidas a alunos do Instituto Superior de Administração e Línguas, da Universidade da Madeira e da Escola Secundária Francisco Franco, envolvendo mais de centena e meia de estudantes do ensino secundário e do 1º e 2º ciclos do ensino superior.

Para as próximas semanas estão previstas duas novas visitas orientadas dirigidas a duas turmas da Escola Secundária Francisco Franco.

Raquel Fraga, directora artística e proprietária da Marca de Água, agradece às entidades parceiras e destaca “a importância dos serviços educativos e de novas parcerias para a diversificação e captação de novos públicos”.

A galeria realça a sua disponibilidade para organizar mais visitas orientadas, dirigidas a outros grupos.

A exposição de Dina Pimenta pode ser visitada até 10 de Janeiro.