Galeria ‘Marca de Água’ cheia para receber exposição de Paulo Sérgio BEju

Mais de duas centenas de pessoas marcaram, ontem, presença na inauguração de ‘o papel das árvores’, do artista plástico madeirense Paulo Sérgio BEJu.

Além das entidades oficiais e parceiros, marcaram presença inúmeras personalidades das artes plásticas, da música e do teatro e do meio académico que fizeram questão em reconhecer a excelência do trabalho exposto.

“Com este trabalho o autor reflecte sobre a existência de uma familiaridade formal entre a árvore e o corpo humano, usando a representação do sistema circulatório e a sua ramificação, como metáfora poética, no pleno uso do discurso específico da arte contemporânea. Os espaços providos de uma “aura cenográfica” procuram assim provocar diferentes sensações”, refere nota da galeria.

A exposição ‘o papel das árvores’ ficará patente ao público até 5 de Setembro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 13h e das 14h às 18h30, ou noutro horário mediante marcação prévia.

De realçar que a Galeria Marca de Água tem vindo a reforçar a sua programação, diversificando a sua oferta cultural. E, encontra-se neste momento já a produzir as próximas exposições do último trimestre deste ano, a revelar brevemente.

Raquel Fraga, directora artística da Galeria Marca de Água destaca “a adesão de mais de mais de três milhares de visitantes no primeiro semestre deste ano” aproveitando para agradecer às artistas Rita de Andrade, Guareta Coromoto e Filipa Venâncio que expuseram no presente ano, “a quem é muito devido os resultados conseguidos”.

“Cada vez mais o público tem vindo a aderir ao projecto curatorial da galeria, reconhecendo-o como projecto de referência, muito devido à programação de serviços educativos, envolvendo os artistas e várias instituições de ensino e de solidariedade social”, acrescenta.

Desta feita, a Galeria acolhe hoje mais um evento, desta vez a segunda conversa da ‘Zona Franca’, uma iniciativa organizada com o Diário de Notícias e TSF-Madeira, que recebe alguns dos candidatos, cabeças de lista às eleições legislativas regionais, de Setembro próximo.