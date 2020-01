FNAC abre concurso para Novos Talentos nacionais

Arranca hoje, dia 22 de Janeiro, a edição do 2020 do concurso ‘Novos Talentos FNAC’.

Com esta iniciativa, a FNAC procura talentos nacionais ainda desconhecidos para lhes dar palco, nas área da Escrita, Música, Cinema, Fotografia e, pela primeira vez este ano, da Ilustração.

Inês Condeço, directora de Marketing e Comunicação da FNAC, salienta que “o sucesso da edição anterior, em que batemos todos os recordes de inscrições, dá-nos ainda mais vontade de continuar a apostar nesta missão”.

“Vamos continuar a desafiar jovens talentos a lutar pelas suas paixões e a serem mais ousados. Procuramos criatividade, inovação e irreverência nestas cinco áreas. Sabemos que ainda há muito talento nacional por descobrir e a FNAC, com a ajuda de um excelente painel 20 jurados e vários parceiros, tem um palco à espera deles”, refere ainda a responsável.

A participação está aberta a todos os residentes em Portugal (incluindo na Madeira), com idade igual ou superior a 18 anos.

As inscrições são gratuitas e decorrem até dia 5 de Abril. Os trabalhos podem ser submetidos através da ‘tab’ do concurso no Facebook da FNAC Portugal. Os vencedores serão conhecidos na entrega de prémios, a realizar-se no final de Maio.

Tal como aconteceu no ano passado, vão ser premiados 3 trabalhos por categoria (1 vencedor e 2 menções honrosas) e para além dos restantes prémios, o vencedor de cada categoria recebe um prémio monetário de 1250 euros.

Na área da Ilustração, o vencedor receberá um vale de 1.250 euros, terá uma exposição individual nos fóruns da FNAC e verá ainda uma ilustração sua impressa nos sacos de papel da FNAC no próximo ano. A difícil tarefa de decisão de quem mais se destaca entre os trabalhos a concurso ficará a cargo de quatro nomes fortes da ilustração em Portugal, com bastantes provas dadas nacional e internacionalmente. O painel é composto por João Fazenda, Catarina Sobral, Leonor Zamith e Bernardo Carvalho, como membros do júri desta categoria.

Na categoria de Música, para participar basta apresentar um tema original. Os três temas distinguidos vão integrar o CD Novos Talentos FNAC 2020, sendo que o vencedor para além do prémio monetário terá ainda a oportunidade de actuar no festival FNAC LIVE´20. A atribuição dos prémios continua sob a responsabilidade de Henrique Amaro (presidente do júri), Lia Pereira, Luís Oliveira e Rui Miguel Abreu.

Para concorrer na categoria Cinema, basta enviar uma curta com o máximo de 8 minutos. As 3 curtas premiadas serão exibidas publicamente e, para além do prémio monetário, o vencedor desta área recebe ainda um workshop na Universidade Lusófona. O júri desta categoria é composto por Paulo Trancoso, Paulo Viveiros, Margarida Cardoso, aos quais se junta, pela primeira vez, João Salaviza, jovem cineasta premiado internacionalmente.

Na Fotografia, tudo se mantém face ao concurso do ano anterior. Pede-se um portfolio de 12 a 18 fotografias, que será avaliado por Mário Cruz, Augusto Brázio, Francisco Feio e Sérgio B. Gomes. Para além do prémio monetário, o vencedor recebe do Instituto Português de Fotografia o acompanhamento de um projecto durante um ano e, da FUJIFILM um vale de 1.500 euros em material. As duas menções recebem vales de 500 euros. Os três fotógrafos terão exposições em nome próprio nos Fóruns FNAC.

Por último, na categoria de Escrita, pede-se um conto até 12 mil caracteres (incluindo espaços). Os três melhores contos serão publicados no livro Novos Talentos FNAC Escrita 2020 e o vencedor, para além do prémio monetário, terá ainda acesso a um workshop na Escrever Escrever. A decisão dos vencedores fica a cargo de Conceição Garcia, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz e João Tordo.

Os parceiros mantêm-se os da edição anterior e são eles: Repsol, FUJIFILM, Escrever Escrever, Instituto Portuguesa de Fotografia, Universidade Lusófona, Antena 3, Magazine HD, Olhares e Sapo.

Pode obter mais informações no site oficial do concurso.