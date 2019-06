Finalistas do ‘Mostra o Que Vales’ são revelados este sábado

No último sábado, dia 15 de Junho, decorreu a primeira semi-final da 2.ª edição do concurso de talentos do La Vie, o ‘Mostra o Que Vales’.

Em linha com a actuação ao vivo de Tiago Sena Silva, que encantou o centro comercial, passaram à final seis vozes que brilharam e se destacaram no palco montado no piso 0 do La Vie. Nesse sentido, Micaela Nunes, Madalena Caldeira Vieira, Marisa Marques, João Pedro Xavier, Julia Gomes e Daniela Matias têm já lugar reservado na grande final.

Este sábado, dia 22 de Junho, às 19 horas, vamos assim conhecer as restantes seis vozes que se irão juntar aos já apurados e finalistas, compondo um leque de 12 pequenos grandes artistas na finalíssima agendada para o dia 13 de Julho.

Para a actuação ao vivo desta meia-final o La Vie conta com a presença de Pedro Garcia, talento da música da Região, cumprindo desta forma a premissa do evento que tem como objectivo mostrar a todos os jovens que devem seguir os seus sonhos e talento.

“O ‘Mostra O Que Vales’ foi criado com o propósito de descobrir novos talentos na área da voz na Madeira, dando a conhecer ao mais vasto número de pessoas possível e organizando eventos de qualidade no seu espaço comercial, até dia 13 de Julho, dia da grande final, o sentimento do La Vie é que a missão está ser cumprida e superando as expectativas”, descreve o departamento de comunicação do centro comercial, convidando “todos os madeirenses a fazerem mais uma vez parte deste evento apoiando estes jovens promissores no mundo da música”.