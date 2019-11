Filmes de Almodóvar, Polanski e Lanthimos nomeados para Prémios do Cinema Europeu

Os filmes “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar, “A Favorita”, de Yorgos Lanthimos, e “J’accuse”, de Roman Polanski, estão nomeados para Melhor Filme nos Prémios do Cinema Europeu, que serão conhecidos em Berlim em 7 de Dezembro.

Para a categoria de Melhor Filme para a 32.ª edição dos Prémios do Cinema Europeu estão ainda nomeados “Les Misérables”, do realizador francês Ladj Ly, “Systemsprenger”, da alemã Nora Fingscheidt, e “O Traidor”, do italiano Marco Bellocchio.

Na categoria de Melhor Realizador, repetem-se alguns dos nomeados para Melhor Filme, com os filmes do espanhol Pedro Almodóvar, do polaco Roman Polanski, do grego Yorgos Lanthimos e do italiano Marco Bellocchio a terem a companhia da francesa Céline Sciamma, que realizou “Portrait de la jeune fille en feu”.

Algumas destas películas repetem as nomeações também na categoria de Melhor Guionista, em que Pedro Almodóvar está nomeado por “Dor e Glória”, Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella e Francesco Piccolo por “O Traidor”, Robert Harris e Roman Polanski por “J’accuse”, Ladj Ly, Giordano Gederlini e Alexis Manenti por “Les Misérables” e Céline Sciamma por “Portrait de la jeune fille en feu”.

Para Melhor Documentário estão nomeados “For Sama”, realizado em conjunto pela realizadora e jornalista síria Waad al-Kateab e pelo inglês Edward Watts, “Medena Zemja”, dos norte-macedónios Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska, “Svideteli Putina”, do russo Vitaly Mansky, “Selfie”, do italiano Agostino Ferrente, e “La Scomparsa di Mia Madre”, do também italiano Beniamino Barrese.

Na categoria de melhor atriz está nomeada Olivia Colman, pelo papel em “A Favorita”, Trine Dyrholm, por “Dronningen”, Noémie Merlant e Adèle Haenel por “Portrait de la jeune fille en feu”, Viktoria Miroshnichenko em “Dylda”, e Helena Zengel em “Systemsprenger”.

Já para melhor actor estão nomeados Antonio Banderas, pelo papel em “Dor e Glória”, Jean Dujardin, por “J’accuse”, Pierfrancesco Favino, por “O Traidor”, Levan Gelbakhiani por “And then we danced”, Alexander Scheer por “Gundermann” e Ingvar Eggert Sigurðsson, por “Hvítur, Hvítur Dagur”.

Duas curtas-metragens dos realizadores portugueses Leonor Teles e Gabriel Abrantes estão entre as cinco nomeadas para Melhor Curta-Metragem nos Prémios Europeus de Cinema 2019, foi anunciado em 22 de Outubro.

De acordo com o sítio ‘online’ dos galardões, as curtas-metragens “Cães que ladram aos pássaros”, de Leonor Teles, e “Les Extraordinaires Mésaventures de la jeune fille de pierre”, de Gabriel Abrantes, foram escolhidos pela organização.

“Cães que ladram aos pássaros”, de Leonor Teles acompanha os dias de verão de Vicente e da sua família, obrigados a sair da sua casa no centro do Porto, por força da especulação imobiliária, e teve a sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro deste ano.

Por seu lado, “Les Extraordinaires Mésaventures de la jeune fille de pierre” é uma curta de 20 minutos escrita e dirigida por Gabriel Abrantes, produzida pelo cineasta português e por Justin Taurand, numa coprodução luso-francesa, contando a história de uma escultura do Louvre que foge para as ruas de Paris por estar farta de ser uma ornamentação, e foi apresentado em maio na 51.ª Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.