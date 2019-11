Filipe Luz à conquista da televisão e do cinema

O actor madeirense Filipe Luz destacou-se recentemente ao participar na telenovela ‘Na Corda Bamba’, de Rui Vilhena. O jovem formado na Escola Superior de Teatro e Cinema desempenhou o papel do polícia Fortunato, que se vê envolvido na trama principal do protagonista, um homem que raptou três crianças que apresenta como seus filhos, e da luta de uma avó para recuperar uma delas. A par disto, entrou também na curta-metragem ‘A Fábrica’, que venceu o e vai representar.

No caso da telenovela foi uma participação pontual, mas o polícia poderá voltar a ser chamado a entrar em acção neste formato da TVI, no ar deste Setembro passado, revelou o actor, que gravou o episódio em Outubro.

Mais recentemente participou também com a equipa Circuito Suplente no 48 Hour Film Project, um festival que dá precisamente dois dias às equipas para fazem um filme, desde escrever, filmar e editar. Filipe Luz entrou ao lado de actores como Vítor Norte e Carla Andrino e venceu juntamente com os restantes o primeiro prémio, o de Melhor Filme de 2019 e ainda o de Prémio do Público. A curta-metragem vai agora representar o festival de Castelo Branco juntamente com filmes vencedores de outros festivais semelhantes de todo o mundo no Filmapalooza 2020, em Março, na Holanda. O filme de Diogo Barbosa tem produção de Alexandre Pinto Lobo.

Filipe Luz fez o curos Superior de Teatro e tem mestrado em Ensino de Teatro pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas quer seguir sobretudo televisão e cinema, estando actualmente agenciado. Neste momento está a apostar em mais formação nesta área, contou.