Filipe Fernandes ganha bolsa da Gulbenkian

O jovem violinista Filipe Fernandes foi o único violinista a ganhar a audição, a nível nacional, para obter uma bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian, um apoio que lhe vai permitir continuar os estudos na Holanda, e que vai mais concretamente financiar o mestrado no Conservatório de Amsterdão.

Formado inicialmente na Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia com a

professora Nana Khachkalyan e depois no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, onde concluiu o Curso de Instrumento sob a orientação de Norberto Gomes, o violinista madeirense deixou aos 18 anos a Madeira para estudar no Conservatório Superior de Amsterdão, onde concluiu a licenciatura na classe do violinista e professor Ilya Grubert.

A qualidade de Filipe Fernandes tem-lhe permitido alguns desafios e conquistas em termos de carreira. Por exemplo foi concertino no estágio OJ.COM, a Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música de Portugal, em 2013. Entre outros prémios, recentemente, divulgou, foi finalista do concurso internacional de violino Leonid Kogan International Competition, em Bruxelas.

Filipe Fernandes já actuou com a Orquestra Clássica da Madeira e em espectáculos organizados pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira.