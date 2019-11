Festival Travessuras Culturais arranca hoje na Ponta do Sol

Começa hoje na Ponta do Sol, o Festival Travessuras Culturais. Ao longo de quatro dias, de 21 a 24 de Novembro, o programa do evento será preenchido por dança, música, teatro-forum, workshops, exposições e cinema, para além de Banda Desenhada e Bossa Nova que complementam a oferta cultural.

O Festival arranca esta quinta-feira, às 17 horas, com um workshop de dança pela companhia Ladainha. Segue-se, às 20h30, a abertura da Exposição sobre Bossa Nova e uma homenagem a João Gilberto, no Largo do Pelourinho, na Ponta do Sol.

Em simultâneo, a Capela de São Sebastião recebe a Exposição ‘Como se faz uma Banda Desenhada’.

Para sexta-feira, dia 22, o Centro Cultural John dos Passos será palco de um espectáculo de dança da companhia Ladainha, denominado ‘Cavaleiro da Tempestade’, prosseguindo com o workshop de dança.

No sábado, o Festival prossegue às 16 horas, com um espectáculo de dança/música na marginal da vila, seguido de um encontro com Leo, na Estalagem da Ponta do Sol, às 18 horas, encerrando com a música ‘Beco das Garrafas’.

Para domingo, último dia do evento, haverá teatro-fórum sobre ‘Migrações’, no CineSol, terminando às 18 horas, no John dos Passos, com o filme ‘Onde está você, João Gilberto?’, de Georges Gachot.