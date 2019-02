Festival Literário da Madeira não se realiza este ano

O Festival Literário da Madeira não se vai realizar este ano. A organização diz que não é um adeus, antes uma pausa necessária para reorganizar o modelo para que se torne sustentável. As dificuldades económicas obrigaram a ditar esta paragem no cartaz. A directora executiva do FLM explica que não quer que o FLM seja apenas mais um.

“O Festival Literário da Madeira interrompe a sua actividade para se reformular. Depois de anos intensos, decidimos que é altura de nos reinventarmos”.