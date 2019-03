Festival Carlos Varela regressa ao Liceu de 11 a 15 de Março

O XXVII Festival Regional de Teatro Escolar - Carlos Varela ocorrerá de 11 a 15 de Março, com a participação das escolas da Região.

Pelas 21h30 de dia 11, a Companhia Contigo Teatro apresenta o espectáculo ‘Estaleiro, obras em curso para um amanhã qualquer’, de Ricardo Brito. Uma homenagem ao fundador da Associação e à companhia (que comemora os 20 anos de existência no presente ano) que este grupo convidado presta na cerimónia de abertura do evento.

A organização realça o “grande número de inscrições na presente edição, com a entrada de novas escolas”. A saber: a Escola Básica 2º 3º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário), EB23 Horácio Bento de Gouveia e a EB23 Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior.

Ao todo são 11 escolas concorrentes, 17 coordenadores de grupos de teatro e 125 alunos.

Além da Associação Contigo Teatro, há outros cinco grupos convidados: Associação Olho.te; Artemotion; Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), Conservatório - Escola Profissional das Artes - Engº Luíz Peter Clode e Teatro Bolo do Caco.

O júri (que atribuirá os prémio de melhor actor, melhor actriz, melhor texto, melhor encenação, melhor sonoplastia, melhor realização plástica e Prémio Carlos Varela), será composto por: Ana Amaro (Câmara Municipal do Funchal), Eduardo Luíz (aTef), Duarte Rodrigues (DSEAM), Yury Rykonov (Conservatório - Escola das Artes) e Maria José Varela Costa (Associação Contigo Teatro).

De referir que o Prémio Carlos Varela (distinção que decorre entre a Escola Secundária Jaime Moniz e a Câmara Municipal do Funchal, através da direcção do Teatro Municipal Baltazar Dias) tem entrada directa no Teatro Municipal, no dia 9 de Maio, às 19 horas. Este prémio decorre de um protocolo estabelecido em 2016.

A destacar também no programa do Festival Carlos Varela a realização de workshops dirigidos aos alunos participantes no festival: ‘Workshop de Voz’, com Filipe Luz, formador no Conservatório - Escola das Artes; ‘Workshop de Movimento’, por Yury Rykomov, formador no Conservatório - Escola das Artes, e ‘Workshop de Improviso’, com Xavier Miguel, actor e encenador do Teatro Bolo do Caco.

No dia 12 de Março, pelas 10 horas, terá ainda lugar uma conferência de Maria José Costa Varela e Luís Varela, com o tema ‘Carlos Varela’, com o objectivo de dar a conhecer aos alunos o percurso biográfico do fundador do grupo ‘O Moniz - Carlos Varela’ e promotor do festival que comemora 27 anos de existência.

-A cerimónia de encerramento decorre, a partir das 15 horas do dia 15 Março, com o espectáculo ‘Contadores de histórias’, do Teatro Bolo do Caco, a apresentação do Grupo de Ginástica Rítmica e Acrobática ‘O Liceu’ e a entrega de prémios.