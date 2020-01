Fernando Rocha junta-se a JPRamos e assinala 20 anos de carreira na Madeira

No próximo dia 2 de Fevereiro, Fernando Rocha, considerado um dos melhores comediantes portugueses, vem à Madeira.

O humorista, que no ano passado celebrou 20 anos de carreira artística, vem agora celebrar o marco na Região em companhia de um convidado muito especial: O comediante madeirense JPRamos, que será responsável pela abertura do ‘show’.

O evento, promovido pela Multieventos Madeira em parceria com a MQT Prod, terá lugar na Sala Ursa Maior do Madeira Tecnopolo.

Os bilhetes já se encontram a venda através da plataforma www.seetickets.pt e também na Loja do DIÁRIO na Rua Fernão Ornelas. No dia do evento estarão igualmente à venda à porta do auditório.

De referir que os assinantes do DIÁRIO beneficiam de desconto extra, se adquirirem os ingressos na Loja do Diário e desde que devidamente identificados. Cada assinante pode levantar no máximo dois bilhetes.

Fernando Rocha fez a sua primeira e mais importante aparição nos palcos aconteceu no ano 2000 quando participou no concurso de comedia na SIC no programa ‘Ri-te Ri-te’, programa onde sagra como vencedor absoluto. Depois, em 2003, a mesma estação televisiva estreia o programa ‘Levanta-te e Ri’ convidando ao Fernando para encerrar o programa. O sucesso foi tal que a estação propôs imediatamente ao Fernando a assinatura de um contrato de exclusividade com a SIC.

O comediante, que se considera mais um “guerreiro que nunca desiste”, nunca desistiu da sua vocação e, pelo contrário, tem vindo a ajudar novos talentos da comedia portuguesa ao longo dos seus 20 anos de carreira, como é o caso de JPRamos.