Fadista madeirense Sofia Ferreira actua no Teatro Baltazar Dias

A fadista madeirense Sofia Ferreira apresenta no próximo sábado, 4 de Janeiro, às 21 horas, o seu álbum ‘Minha Voz’ que marca o início de uma nova etapa da carreira da artista.

O novo percurso musical será celebrado com um concerto no Teatro Municipal que contempla todos os temas presentes no álbum, assim como outros de eleição da fadista que marcaram o seu percurso.

Para além dos músicos habituais, Sofia Ferreira actuará juntamente com outros artistas convidados, incluindo a sua filha, Maria Leonor, que fará pela primeira vez a sua aparição no palco do Baltazar Dias .

O espectáculo, que terá a duração de uma hora e 20 minutos, tem um custo de cinco euros por adulto e quatro para séniores e crianças.

Ficha Técnica:

Sofia Ferreira - Voz

Pedro Marques - Guitarra Portuguesa

Emanuel Faria - Craviola

Miguel Marques - Baixo Acústico

Maria Leonor - Voz

Eugénio Costa - Piano

Melissa Janice - Violino

Slobodan Sarcevic - Acordeão

Laszlo Szepesi - Violoncelo

Alinhamento do concerto:

Minha voz

Nunca mais triste

Nessa noite a esta hora

Zanguei-me com meu amor

Fado fora de horas

Á beira do cais

Destino

Fado poliglota

Guitarrada vira de frielas

Cuidei que tinha morrido

Meus lábios sangram fado

Saudades do Brasil em Portugal

Lua de Maio

Limão verde limão

Velha tendinha

Namorico da Rita

É festa é festa

Laurindinha