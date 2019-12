Exposição de Guareta Coromoto inaugurada ontem no Funchal

A vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Funchal marcou presença, ontem à tarde, na Capela da Boa Viagem, para a inauguração da exposição ‘Em Traços Largos’ da artista Guareta Coromoto.

Madalena Nunes salientou “a enorme qualidade dos trabalhos da Guareta, que agora ficam acessíveis não só aos amantes da arte, mas também a todos aqueles que passeiam por esta zona histórica da cidade”.

Congratulando-se com a quantidade de público presente neste espaço que foi recuperado para estar acessível a todos, a Vereadora salientou que o objectivo da Câmara Municipal do Funchal é “dinamizar estes espaços e proporcionar momentos de arte na vida quotidiana e rotineira de quem circula pelas ruas do Funchal”.

No âmbito da dinamização deste espaço emblemático da baixa da cidade do Funchal, a Autarquia tem apostado numa programação mensal vocacionada para os Coros na Capela. No entanto, desde Setembro, a Câmara Municipal convidou outros artistas para experimentarem este espaço, que acolheu neste último trimestre a exposição do artista Hélder Folgado.

A exposição de Guareta Coromoto estará patente até ao próximo dia 7 de Fevereiro.