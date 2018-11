Este sábado acedem as luzes de Natal no Funchal

Luzes de Natal

As ruas do Funchal ganham mais luz este fim-de-semana. As típicas luzes de Natal e de fim-de-ano acendem pelas 18 horas de sábado, trazendo assim mais ‘magias’ as ruas da cidade. Aproveite este evento para passear pelas principais artérias da cidade, sozinho ou em família e deixe-se ‘contagiar’ pela ‘magia do Natal’.

Sugestões para sexta-feira:

‘Moda Madeira’

O Madeira Tecnopólo é a passarela do ‘Moda Madeira’, que inicia pelas 21 horas, evento organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM).

O ‘Moda Madeira’ pretende incentivar as carreiras dos designers da Madeira, aproveitando para auxiliar no surgimento de novos valores das mais variadas áreas da moda, com especial atenção à promoção do Bordado Madeira enquanto material nobre. Também se procura desenvolver novas formas de intervenção e cooperação, de forma a melhor escoar o principal produto artesanal regional.

Com este projecto, será possível dar a oportunidade a um criador de inovar e reinventar a utilização do Bordado Madeira na moda e na alta costura. Uma aposta que pretende contribuir para a aproximação das novas gerações ao Bordado e, consequentemente, a descoberta e maior valorização dos nossos talentos. Evento conta com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Baile de Finalista do Liceu

O Instituto do Vinho acolhe, pelas 22 horas, o baile de finalista da Escola Secundária Jaime Moniz. O cartaz apresenta nomes sonantes, como a dupla Insert Coin, Kappa Jotta e Dj Francisco Cunha.

Encontro de Tunas

A igreja matriz da Ribeira Brava é o placo de uma noite de música boémia, pelas 22 horas. O XXIV Encontro de Tunas, organizado pela TUMa (Tuna Universitária da Madeira) conta com a participação da Scalabituna, do Instituto Politécnico de Santarém, da TAUE – Tuna Académica da Universidade de Évora e da Tuna de Medicina de La Laguna, das Canárias. A Região apresenta-se com a Tuna D`Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira e da Enfertuna -Tuna de Enfermagem da Madeira, com tunas convidadas.

Poesia em Machico

O Fórum de Machico comemora o 245-º aniversário do nascimento de Francisco Álvares Nóbrega, poeta português mais conhecido pela antonomásia ‘Camões Pequeno’, numa noite dedicada a poesias, a partir das 22 horas.

Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira

O Centro de Congressos da Madeira é o palco, pelas 21 horas, do concerto semanal da Orquestra de Bandolins da Madeira, dirigido pelo maestro André Martins.

Sugestões para sábado:

Aniversário do Café Teatro

Daisey Dee, voz do êxito dos anos 90 ‘Pump Up The Jam’, é a convidada de destaque na celebração do sexto aniversário da actual gerências do Café Teatro. A noite começa pelas 23 horas, mas prolonga-se com o Dj residente Nélio Fabrício.

Valas nas Vespas

Um dos artistas que se encontra em destaque no hip-pop nacional, Valas, actua, pelas 23h55, nas Vespas. O artista é acompanhado por Dj Sims e pelo MC D.Beat.

TRAP celebra 5.º aniversário

O espaço nocturno celebra mais um aniversário com os Dj´s convidados Sérgio Soares e Marcelo Brazuca. A música começa pelas 20 horas e conta com actuações musicais ao vivo de Alexandra Barbosa e Beto Madeira.

Concerto na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) é o palco de mais actuação do quinteto de sopros ‘Atlântica’, pelas 18 horas.

Concerto de Natal em Machico

As Ninfas do Atlântico e a Orquestra Académica do Conservatório sobem a palco, pelas 21 horas, na igreja matriz de Machico, para um concerto especial de Natal, dirigido pelo maestro Francisco Loreto.

Abertura das Festas de Natal

A Avenida da Arriaga recebe, pelas 21 horas, o Coro de Câmara da Madeira num concerto que marca o arranque das festas de natal e fim de ano, na placa central do Funchal.