Espectáculo circense anima o Porto Santo, esta sexta-feira

A Praça do Barqueiro, no Porto Santo, acolhe, esta sexta-feira (2 de Agosto), pelas 22 horas, o espectáculo multimédia e circense ‘Ocean of Dreams’, a cargo da Paradise Circus.

A iniciativa, de entrada livre, está integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Trata-se de “mais uma forma de reforçar a oferta de animação daquela ilha”, realça a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e recorda que a procura dos espectáculos deste género, desenvolvidos no âmbito do Festival do Atlântico, “excedeu todas as expetativas”.

Sublinhando que as celebrações dos 600 Anos têm vindo a “potenciar a dinamização de novos eventos e a aposta na diferenciação e no enriquecimento da oferta turística e cultural da Região”, a governante não tem dúvidas de que “este é mais um exemplo da estratégia de descentralização que tem vindo a ser seguida, também, nesta programação, como forma de chegar a diferentes públicos”.

Refira-se, por fim, que este espectáculo terá a duração aproximada de 30 minutos e assenta nas artes circenses, na dança e no canto. O espectáculo envolve andas, aéreos, acrobatas, dança vertical e, ainda, bailarinos nos estilos urban style, burlesque e jazz.