Escolas da Madeira celebram Dia Mundial da Música em Machico

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direcção Regional de Educação, assinala o Dia Mundial da Música, no dia 1 de Outubro, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche (EB1/PE/C) Eng. Luís Santos Costa em articulação com a Escola Básica e Secundária (EBS) de Machico, que terá como mote as Bandas Pop/Rock.

O evento conta com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, do director regional de Educação, Marco Gomes, e de representantes de outras entidades.

Esta iniciativa pretende, por um lado, incluir estilos musicais muito apreciados pelo público infantojuvenil e, por outro, divulgar e sensibilizar para os projectos artísticos escolares, Bandas Pop/Rock, desenvolvidos maioritariamente nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico da Região Autónoma da Madeira (RAM), em contexto extracurricular, no âmbito do projeto Modalidades Artísticas.

Do programa constam workshops direccionados aos alunos do ensino básico nos quais participarão cerca de 70 alunos provenientes da EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa, do Externato Sant’Ana e da EB1/PE/C dos Maroços e Santo António da Serra.

Durante estes workshops, os alunos terão a possibilidade de contactar e experimentar os instrumentos base de uma banda rock: bateria, guitarra elétrica, guitarra baixo, teclados/ sintetizadores e voz, sob a orientação de professores e alunos da EBS de Machico que desenvolvem a Modalidade Artística de Bandas Rock e que partilharão com os alunos mais novos algumas técnicas de execução e características dos referidos instrumentos. Haverá ainda um workshop de pintura de ornamentação de instrumentos.

Pelas 11h30, os alunos poderão assistir a um concerto da Banda Pop/Rock da EBS de Machico, seguido da atuação do músico Miguel Pires, convidado especial e referência do panorama musical madeirense, que, com a sua banda, interpretará temas de estilo roqueiro. Este concerto terminará com a interpretação do tema ‘Knockin’on heaven’s door’, do compositor e cantor norte-americano Bob Dylan, e todos os alunos serão convidados a tocar ou cantar.

A DSEA difundirá ainda junto de todos os professores de Educação Artística e Educação Musical da RAM um conjunto de materiais e actividades que podem ser desenvolvidas em contexto de sala de aula para celebrar o dia Mundial da Música. Entre eles destaca-se uma actividade sobre o Pop/Rock na Madeira, disponível no espaço da regionalização do currículo em educação musical (https://regionalizacao-educacaoartistica.madeira.gov.pt).