Divulgada a chave do mais recente sorteio do EuroDreams

Já são conhecidos os números do mais recente sorteio do EuroDreams, realizado esta quinta-feira, 25 de Dezembro de 2025, com os resultados a serem divulgados há instantes pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A chave premiada é composta pelos números 8, 9, 11, 13, 37 e 39, sendo o Número de Sonho o 4.

O EuroDreams é um jogo de lotaria europeu no qual cada aposta consiste na escolha de seis números, de um total de 40, e de um Número de Sonho, entre 1 e 5. Os sorteios realizam-se duas vezes por semana e os prémios distinguem-se por serem pagos sob a forma de rendimentos mensais.

O jackpot do EuroDreams corresponde ao primeiro prémio e garante ao vencedor o pagamento de 20 mil euros por mês durante 30 anos, o que perfaz um total de 7,2 milhões de euros.

Já o segundo prémio contempla o pagamento de dois mil euros mensais ao longo de cinco anos. Existem ainda prémios de valor inferior para quem acerta em parte da combinação sorteada, de acordo com as categorias previstas no regulamento do jogo.