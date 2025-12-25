Presidente do Fenerbahçe libertado sob fiança por suspeita de consumo de drogas

O presidente do Fenerbahçe, equipa turca onde joga o futebolista português Nélson Semedo, foi hoje libertado sob fiança, depois de ter sido detido na quarta-feira por suspeita de consumo de drogas, indicou a agência noticiosa Anadolu.

Sadettin Saran é um dos visados numa ampla operação por suspeitas de uso de estupefacientes que envolve dezenas de artistas, influenciadores digitais, jornalistas e empresários.

De acordo com a agência Anadolu, a polícia realizou análises para despistar o consumo de droga a vários dos envolvidos que, no caso de Saran, deram resultado negativo.

No entanto, a justiça turca continua a considerar Sadettin Saran suspeito dos crimes de “obtenção de substâncias estupefacientes” e “facilitação do consumo de drogas”.

O presidente do Fenerbahçe, que assumiu o cargo em Setembro passado, negou o consumo de cocaína e classificou o processo em que está envolvido como “uma campanha de calúnias” contra si e contra o clube.

O empresário turco-americano, que em 20 de Dezembro tinha sido proibido de deixar o país, está agora também obrigado a apresentações periódicas na polícia.

O Fenerbahçe já manifestou publicamente apoio ao seu presidente, de 61 anos, que é proprietário do grupo Saran Holding, com investimentos nas áreas dos media desportivos, cinema e turismo.