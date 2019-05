Edição 2019 da Feira do Livro do Funchal arranca já sexta-feira

A 45.ª Feira do Livro do Funchal tem início esta sexta-feira, dia 24 de Maio. Ao longo de 10 dias (até 2 de Junho) estarão presentes, ao longo da Placa Central da Avenida Arriaga, 25 expositores de editoras, livreiros, alfarrábios e um expositor com duas rádios regionais.

O evento conta com a participação de 62 autores, numa edição que inclui conversas e encontros literários, sessões de autógrafos, lançamentos e apresentações de livros, 19 concertos, 3 espectáculos de teatro, performances de rua e um espaço especialmente dedicado ao público infantojuvenil no Largo da Restauração.

Uma inovação da Feira neste ano foi o convite a Maria Fernandes, uma jovem poetisa madeirense, para realizar a curadoria de toda a vertente da poesia da Feira. A seu convite irão acontecer diversas actividades, desde conversas temáticas, apresentações de novas obras da poesia contemporânea Portuguesa, espectáculos de poesia encenada e musicada e uma oficina de artes denominada Poesia em Transmutação.

Dos autores presentes na Feira do Livro do Funchal, destaque para Itamar Vieira Junior, Afonso Cruz, Pedro Chagas Freitas, Irene Pimentel, Valério Romão, Dalila Teles Veras, Luis Filipe Sarmento, Padre Martins Júnior e Dom Nuno Brás.