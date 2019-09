DVD do documentário ‘Palco dos Afectos’ lançado no Teatro Baltazar Dias

A vereadora da Cultura na Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, esteve presente ontem, no Teatro Municipal Baltazar Dias, para acompanhar o lançamento do DVD do documentário “Palco dos Afectos”, realizado por Cristina Vieira, que foi originalmente apresentado em 2018, no âmbito das comemorações dos 130 anos do Teatro Municipal, num investimento da Câmara do Funchal.

Madalena Nunes explicou, na ocasião, que “o grande objectivo foi preservar a história associada a este edifício. Escutar diferentes vozes, mesmo aquelas que não ressoam no espaço público, resgatar as memórias dos protagonistas silenciosos da História e contar as histórias por contar. Esta foi verdadeiramente uma homenagem a todo o trabalho que o Teatro Municipal tem vindo a desenvolver e à abertura que tem tido para com os artistas regionais.”

“Dentro desta linha de preservação e divulgação de memórias, além do lançamento deste documentário agora em DVD, foi editado, no passado mês de julho, o livro de investigação ‘O Teatro Municipal Baltazar Dias’, que também está à venda em vários espaços da cidade, cabendo-nos continuar a honrar o papel histórico do nosso Teatro e promover e potenciar a oferta cultural regional.”

O DVD ‘Palco dos Afectos’ está disponível para aquisição na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, por 8 euros. O documentário regista as memórias afectivas e históricas de 22 convidados com ligações ao Teatro, entre directores artísticos, colaboradores, encenadores, músicos, actores, bailarinos e diversas personalidades ligadas às artes e à cultura.