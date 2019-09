DJ R3HAB cancela actuação na Madeira “por motivos de saúde”

Foi através da sua página de Facebook que o grupo Café do Teatro informou que, por motivos de saúde, o DJ R3HAB cancelou a sua vinda à Madeira, onde iria actuar a 14 de Setembro, no ‘Coral Summerland’, que se irá realizar no Parque Desportivo de Água de Pena.

“É com tristeza que o grupo Café do Teatro informa que recebeu no dia de ontem uma comunicação da agência do DJ R3HAB, informando que o mesmo teve que cancelar a sua tour nas próximas semanas, por motivos de saúde, estando desaconselhado pelos médicos a viajar”, começa por dizer.

Acrescenta ainda que “o grupo Café do Teatro, depois de ter já assumido há seis meses os custos de deslocação desde os EUA, estadia e cachê do DJ, ao ter tido conhecimento desta situação contactou de imediato a agência internacional Music at work (Agente de R3HAB na Europa), por forma a proceder à sua substituição com um artista de idêntica categoria e renome mundial”. Mas “depois de analisar as várias hipóteses a cinco dias do evento” revela que “não será possível proceder à sua substituição”.

O grupo Café do Teatro informa também que os portadores dos bilhetes que queiram proceder ao reembolso podem fazê-lo até à próxima sexta-feira, dia 13 de Setembro, no local onde o adquiriram.

“Ainda assim, o grupo Café do Teatro conseguiu em tempo recorde, contratar a vinda da DJ Internacional Olga Ryazanova”, revela.

Refira-se que irá também actuar o DJ Internacional Bl3nd, Diego Miranda, Karetus e Nélio Fabrício.