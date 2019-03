Diana Barnabé realiza sábado e domingo laboratório de formação teatral para jovens

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, nos dias 9 e 10 de Março, sábado e domingo, um laboratório de formação teatral para jovens dos 13 aos 18 anos. O laboratório em causa denomina-se ‘É urgente o Teatro’ e é dirigido por Diana Barnabé, directora artística do projecto Carruagem, formadora e actriz.

Recorde-se que, entre os dias 5 e 8 de Março, Diana Barnabé realizou um Laboratório de Formação Teatral para Adultos. Isto numa iniciativa da Câmara Municipal do Funchal no sentido de dinamizar o ‘Mês do Teatro’, que se comemora em Março, com o objectivo de formar e criar novos públicos, capitalizando, ao mesmo tempo, as ferramentas do teatro para o desenvolvimento pessoal.

Recorde-se ainda que em 2017, Diana Barnabé criou o projecto ‘Descarrilar’, composto por laboratórios de investigação e criação que pretendem trabalhar o desenvolvimento e a capacitação pessoal de adultos através da prática artística. O laboratório ‘É urgente o Teatro’ conta já com sete edições entre Portugal e Inglaterra, tendo a formadora dirigido ainda, a convite do Instituto Camões, o Laboratório ‘Palavras minhas e tuas’, na Universidade de Leeds.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas para o email [email protected]