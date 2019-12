D. Teodoro lança livro de crónicas

Dom Teodoro de Faria apresenta amanhã pelas 18 horas no Centro de Estudos de História do Atlântico a sua mais recente obra. ‘Recolhei os Fragmentos – Volume I’ sai com a chancela da Lucerna e será apresentada pelo director do Museu de Arte Sacra do Funchal, João Henrique Silva. Na sessão participam Henrique Mota, o editor, e D. Nuno Brás, actual Bispo do Funchal.

Neste livro, D. Teodoro de Faria reuniu uma série de crónicas publicadas no suplemento Pedras Vivas, que agora faz chegar sob a forma de livro ao grande público. São textos onde reflecte sobretudo sobre temas bíblicos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde aborda a espiritualidade da Igreja Latina e Ortodoxa, o ecumenismo e a história da Igreja. Nestes textos, refere o próprio, o leitor encontra exemplos de “homens e mulheres que alimentaram a sua vida com a palavra de Deus”.

D. Teodoro de Faria confessa em algumas linhas o papel que os fiéis tiveram nesta obra, mas também de bispos, padres e directores que pediram que continuasse a “semear pela palavra escrita ou pregada o Evangelho”. “Foram esses fiéis, uns ilustres pelos estudos, outros muito simples e bons, mas todos de fé e sabedoria cristã, que me incentivaram a não deixar de escrever”.

As crónicas saíam ao domingo na imprensa madeirense. Pela diversidade, o próprio autor diz que não é um livro que precise de ser lido do princípio ao fim, podendo o leitor escolher o tema que mais lhe agrade e seja útil.