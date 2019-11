“O ‘Contigo Teatro’ é um parceiro importante para o desenvolvimento da Cultura na Madeira”. Quem o diz é a directora regional da Cultura, que em representação do Secretário regional de Turismo e Cultura, participou esta manhã, no I Encontro Lusófono.

Teresa Brazão salientou o papel do Centro de Estudos de História do Atlântico ( CEHA) ao acolher este encontro, o que prova “que o CEHA está vivo, continua a elaborar projectos e estudos relacionados com a Língua, levada pelos portugueses há 600 anos e que deu origem a este país que existe no Mundo, - o país da Língua Portuguesa”.

A directora regional da Cultura fez questão de salientar o papel do ‘Contigo Teatro’, desejando aos participantes e convidados, que “seja possível equacionar e estudar questões porque, só assim, será possível definir a nossa identidade colectiva”.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, também marcou presença nesta iniciativa.

O I Encontro Lusófono, ‘Tanto Mar, uma só Língua’, dedicado a S. Tomé e Príncipe, traz à Madeira nomes relevantes da cultura santomense, nomeadamente a romancista Olinda Beja, o realizador e actor Ângelo Torres,; Ayres Veríssimo, encenador da peça ‘O Guloso mentiroso’, que será apresentada esta tarde no CEHA com as interpretações dos actores santomenses presentes neste encontro: Herlander da Mata Pinto e Marta do Espírito Santo.